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Muğla'da korkunç kaza: Beton mikserinin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Muğla'da korkunç kaza: Beton mikserinin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

10:0026/06/2025, Perşembe
G: 25/06/2025, Çarşamba
AA
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde beton mikserinin otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Hakan B'nin kullandığı 48 G 81089 plakalı beton mikseri, Muğla-Aydın kara yolu Otogar Kavşağı'nda A.A. idaresindeki 48 AOY 953 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül A, Almila A. ve Alya A. yaralandı.

Ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Almila A. ve Alya A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü Hakan B. ise gözaltına alındı.

Bu arada, yolun kazadan kapanması nedeniyle araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

#Muğla
#Beton Mikser
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