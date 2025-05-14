8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ÜLKEMİZDE NASIL HİSSEDİLİR?





"Bu çok sorulan bir soru ancak tek somut bir cevap yok. Depremin etkisi depremin ivmesi ile doğrudan alakalı. Bu zeminin özelliği ile ilgili, çok uzaklarda çok büyük ivmelere çıkabilir. Mesafe depremde çok önemli olmayabilir. Bunun dünyada çok örnekleri var. Mesafe zeminle anca bir şey ifade eder. Bize uzak demek doğru değil, bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Bu bölgede meydana gelebilecek yıkıcı depremler, sizin belirttiğiniz büyüklere ulaşmasa da, bizim kıyılarımızda Datça Bodrum gibi bölgelerimizde, Fethiye civarında ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle bölgenin depreme hazırlanması çok önemli."





DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?





"Tetikleme demeyelim ama haber verme gibi düşünebiliriz. Bu bölge son yıllarda oldukça hareketli. Doğu'ya doğru Kıbrıs yayı üzerinde de olabilir ama burada bir deprem olacaksa burada beklenir, çünkü bölgede 7 yıkıcı deprem var.

Deprem olacak mı sorusunun cevabı 'olacak'. Daha önce olmuş , şu anda oluyor, bundan sonra olacak. Bu işin doğası böyle. Yaşadığımız bölge çok sayıda levhanın çarpışma noktası. Jeolojik olarak genç bir bölge. Depremler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edecek. "