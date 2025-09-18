Yeni Şafak
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları dron ile görüntülendi

18/09/2025, Perşembe
DHA
Tunceli arasındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Tarımda yaşanan makineleşme nedeniyle sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, Munzur Dağları'nda yaşıyor. Atların sürüler halinde otlaması, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa ve fotoğraf tutkunu Fatih Civan, Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda özgürce dolaşan ve sayısı her geçen yıl artan yılkı atlarını dron ile kayıt altına aldı.


Tarımda yaşanan makineleşme nedeniyle sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, Munzur Dağları'nda yaşıyor. Atların sürüler halinde otlaması, güzel görüntüler oluşturdu.

