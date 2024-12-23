Naci Görür İstanbul için deprem uyarısını yineledi: 'Deprem bekliyoruz' diyerek bir fay hattını işaret etti

Marmara Ereğlisi'nde 3.5 ve Datça'da 4.7 büyüklüğünde hafta sonu art arda depremler meydana gelmişti. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son depremleri değerlendirdi. Tekirdağ Fay Hattı'nda meydana gelen sarsıntının normal olduğunu belirtti. İstanbul için uyarısını yineleyen Görür, bir fay hattını işaret etti.

1 /8 Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi - Tekirdağ açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm gözler yine olası İstanbul depremine çevrildi.

2 /8 Son depremleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, yeni bir uyarıda bulundu.

3 /8 Marmara ve Akdeniz'de art arda depremler 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.31'de Avcılar'da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık Pazar günü saat 15.08'de ise Marmara Ereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 /8 Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ”Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu.

5 /8 Kumburgaz fayı Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz.

6 /8 Fay kırılmış Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor.

7 /8 Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.