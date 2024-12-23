Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Naci Görür İstanbul için deprem uyarısını yineledi: 'Deprem bekliyoruz' diyerek bir fay hattını işaret etti

Naci Görür İstanbul için deprem uyarısını yineledi: 'Deprem bekliyoruz' diyerek bir fay hattını işaret etti

10:0823/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Marmara Ereğlisi'nde 3.5 ve Datça'da 4.7 büyüklüğünde hafta sonu art arda depremler meydana gelmişti. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son depremleri değerlendirdi. Tekirdağ Fay Hattı'nda meydana gelen sarsıntının normal olduğunu belirtti. İstanbul için uyarısını yineleyen Görür, bir fay hattını işaret etti.

Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi - Tekirdağ açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm gözler yine olası İstanbul depremine çevrildi.

Son depremleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, yeni bir uyarıda bulundu.

Marmara ve Akdeniz'de art arda depremler

21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.31'de Avcılar'da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık Pazar günü saat 15.08'de ise Marmara Ereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ”Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu.

Kumburgaz fayı

Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz.

Fay kırılmış

Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor.

Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.

Naci Görür, Girit adası açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin Plini-Strabo zonu üzerinde olduğunu söyledi. Bu bölgede sık sık depremler olduğunu söyleyen Görür, "Bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası" dedi.

#Naci Görür
#deprem
#fay hattı
#İstanbul
#türkiye fay haritası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İsteğe bağlı sigorta primi 2025 asgari ücret zammı ile güncellenecek: İşte hesaplama tablosu