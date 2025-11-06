Yeni Şafak
New York'ta Gazze'nin zaferi

6/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
İki yatırım şirketine kayyum

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ'nin mal varlıklarına el koyuldu. Mali kayıtların muhafaza edilmesi ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için iki holdinge TMSF kayyum olarak atandı.


ABD'de tarihe geçen bir seçim gerçekleşti. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına karşı yükselen öfke dalgası New York'ta Müslüman aday Zohran Mamdani'yi başkanlık koltuğuna taşıdı. Mamdani, Filistin'e verdiği açık destek ve Siyonist lobiye karşı duruşuyla seçmenin desteğini aldı.


Aslan Ajax'ı sahadan sildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçında Ajax deplasmanından kazanarak dönerek, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 9’a yükseltti. Victor Osimhen, ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı.

