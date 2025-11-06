New York'ta Gazze'nin zaferi

İki yatırım şirketine kayyum

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ'nin mal varlıklarına el koyuldu. Mali kayıtların muhafaza edilmesi ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için iki holdinge TMSF kayyum olarak atandı.



