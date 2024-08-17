Oğlu ihbar etti eve giden ekipler şaştı kaldı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma...

Bursa'da husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.'nin (73) evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.

1 / 7 Hüseyin E. (48), polisi arayıp, babası Ali E.'nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu.

2 / 7 Bunun üzerine ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E.'nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi.

3 / 7 3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu.

4 / 7 Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu yerden alındı.

5 / 7 Ali E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

6 / 7 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.