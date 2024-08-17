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Oğlu ihbar etti eve giden ekipler şaştı kaldı: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma...

08:33 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA

Bursa'da husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.'nin (73) evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.

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Hüseyin E. (48), polisi arayıp, babası Ali E.'nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu. 

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Bunun üzerine ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E.'nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi.

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 3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu. 

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Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu yerden alındı.

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Ali E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa
#Birinci Dünya Savaşı
#Muhimmat
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