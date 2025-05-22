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Oğuz Murat Aci'nin eşine '100 milyon lira' iddiası soruldu: Sadece hakkımızı aldım

Oğuz Murat Aci'nin eşine '100 milyon lira' iddiası soruldu: Sadece hakkımızı aldım

00:5422/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur davasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, şikayetinden vazgeçmek için kayınpederi Özer Aci'nin '100 milyon lira aldı' iddiasını yalanladı.

Türkiye'nin aylarca konuştuğu davada yaşanan gelişmenin yankıları sürüyor..


Geçtiğimiz yılın mart ayında, Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.


ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarılan ikilinin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı.



ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ


Ancak Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden "maddi ve manevi zararlarının giderildiğini" gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

KAYINPEDERDEN '100 MİLYON LİRA ALDI' İDDİASI


Karara Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci'den sert tepki geldi.

Gelininin 100 milyon lira tazminat aldığını iddia eden baba Aci "Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun" dedi.


GELİNDEN İDDİALARA YANIT: OĞLUMUN VE BENİM HAKKIM OLAN TAZMİNATI ALDIM


İddialara Şükriye Aci'den yanıt geldi.


EKOL TV'ye konuşan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, öyle bir para almadığını belirterek şunları söyledi...


"Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk.


Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım."

#Eylem Tok
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