Ömrünü İslam Birliği'ne adayan bilge lider: Necmettin Erbakan

Cezaevi süreci





6 Eylül 1980’de Milli Selamet Partisi tarafından Konya’da düzenlenen Kudüs Mitingi, partinin kapatılmasının gerekçelerinden biri olarak gösterildi.





Bu süreçte Erbakan, partisinin kapatılmasına ve yaşanan zorluklara karşı büyük bir "dava" mücadelesi verdi. Bu dava, Erbakan’ın politik vizyonunu savunmaya ve yeni Türkiye’nin inşasında temel oluşturan bir anlayışa dönüştü. Erbakan, "dava" için yetiştirdiği nesilleri bu ideallerle donatarak uzun vadede büyük bir etki yarattı.





12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında, Erbakan İzmir’de uzun süre gözaltında kaldı. Ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve 9 ay boyunca cezaevinde kaldı.





Cezaevinden çıktıktan sonra, yeni bir siyasi parti kurma çalışmalarına hız veren Erbakan, siyasi mücadelesine devam etti.