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Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

23:3622/04/2025, Salı
IHA
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Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Beyşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derebucak ile Antalya'nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi yolu güzergahındaki dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki otomobil Derebucak istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı.

Dağ yolunda yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklar arasında devrilip taklalar atan otomobil, ağaçlık alanda durabildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisindeki C.A., D.G., İ.G., A.K. adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Beyşehir'de Hacıakif Mahallesi'nde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan bir diğer kazada da motosiklette bulunan C.D. ile M.S.D. yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.


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