Pendik'te altı araçlı zincirleme kaza: Biri çocuk beş kişi yaralandı

Kazaya karışan bir sürücü ise, "Güm diye bir ses geldi. Madde kullanmış olabilirler bilmiyorum ama çünkü motosikletli arkadaşlar söylediler makas atıyorlarmış. En önde bendim en son darbeyi ben aldım. Allah'a şükürler olsun bir sıkıntımız yok" dedi.



