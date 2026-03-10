Petrol stoku olmayan yandı

Yeni Şafak
10/03/2026, Salı
10/03/2026, Salı
ABD-İsrail’in İran’a saldırısının ardından petrol tesislerinin zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, dünya enerji piyasasını allak bullak etti. Petrol fiyatları dün bir anda %25 artarak 116 dolar seviyelerini gördü. G7’nin acil toplanacağı haberi ve ABD Başkanı Trump’ın “Savaş büyük ölçüde tamamlandı” açıklamasıyla fiyat 85 dolara kadar gerilese de tedarik sorunları, petrol stoku yetersiz tüm ülkeleri krize sürükleyebilir.

Kayseri'de fırtına esti

Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, yıldız golcüsü Onuachu'nun biri penaltıdan olmak üzere 2 ve Bilal'in kendi kalesine attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Fırtına, puanını 54'e çıkardı.

