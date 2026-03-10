Petrol stoku olmayan yandı

ABD-İsrail’in İran’a saldırısının ardından petrol tesislerinin zarar görmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, dünya enerji piyasasını allak bullak etti. Petrol fiyatları dün bir anda %25 artarak 116 dolar seviyelerini gördü. G7’nin acil toplanacağı haberi ve ABD Başkanı Trump’ın “Savaş büyük ölçüde tamamlandı” açıklamasıyla fiyat 85 dolara kadar gerilese de tedarik sorunları, petrol stoku yetersiz tüm ülkeleri krize sürükleyebilir.