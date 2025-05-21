Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve üniversite öğrencisinin ağır yaralanmasına sebep olan 5 şüpheli suç makinesi çıktı

Gözaltına alınan şahıslar suç makinesi çıktı.Şüphelilerden Y.Ü.'nün kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 36 suç kaydı, E.K.'nin kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, hırsızlık, cinsel taciz ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 43 suç kaydı, U.B.K.'nin 3 suç kaydı, M.Ü.O.'nun 3 suç kaydı ve C.E.'nin kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan toplam 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.