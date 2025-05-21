Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve üniversite öğrencisinin ağır yaralanmasına sebep olan 5 şüpheli suç makinesi çıktı

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve üniversite öğrencisinin ağır yaralanmasına sebep olan 5 şüpheli suç makinesi çıktı

12:0721/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler ile kovalamaca yaşayan motosikletli asayiş ekibi, üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e (23) çarptı. Kazada genç kız ağır yaralanırken, polisten kaçan 5 şüpheli ise yakalandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli asayiş ekibi, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı araç içinde Güzelyalı'da meydana gelen motosikletle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü.'yü (21) gördü.

Polis şüpheli şahsa müdahale etmek istedi. Bu sırada polise silah gösteren şahıs araç ile kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli araç arasında kent merkezinde kovalamaca başladı. 

Kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa Güneş'e (23) çarptı.

Doğa Güneş olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli aracı yakalamak için il merkezinde geniş çaplı çalışma başlattı. Lapseki yolu üzerinde 17 EK 823 plakalı aracı bırakan şahıslar araç değiştirdi. 17 AAE 481 plakalı araç ile il merkezi girişinde polisler tarafından yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar suç makinesi çıktı.Şüphelilerden Y.Ü.'nün kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 36 suç kaydı, E.K.'nin kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, hırsızlık, cinsel taciz ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 43 suç kaydı, U.B.K.'nin 3 suç kaydı, M.Ü.O.'nun 3 suç kaydı ve C.E.'nin kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan toplam 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#Öğrenci
#Üniversite
#Polis
#Yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Toktaş kimdir?