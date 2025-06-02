Rüşvetin çarkı dolarla dönmüş

Rüşvet çarkı dolarla dönmüş

İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelerde rüşvetin adeta dolarla ölçüldüğü ortaya çıktı. Birçok tanık ve şüpheli ifadesinde rüşvet ücretlerinin dolar olarak belirlenmesi dikkat çekmişti. İşadamı Aziz İhsan Aktaş da CHP’li belediyelerde biriken alacaklarının tahsili için milyonlarca dolar ödediğini anlattı.



