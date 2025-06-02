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Rüşvetin çarkı dolarla dönmüş

Rüşvetin çarkı dolarla dönmüş

04:002/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Katılım finans düzenlemesinin detayları netleşiyor: Finans sigorta el birliği tek çatıda

Katılım finans sisteminin yasal altyapısında önemli değişiklikler içeren mevzuat taslağın detayları netleşiyor. Türkiye bankacılık sektöründe toplam büyüklüğü yüzde 8,3'e ulaşan katılım finansman kuruluşlarını ilgilendiren tüm mevzuat tek çatıda toplanacak. Önümüzdeki yasama döneminde Meclis’te ele alınması beklenen düzenlemeye göre; İstanbul merkezli Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulacak. Katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı geliştirilecek. Katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak.


Rüşvet çarkı dolarla dönmüş

İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelerde rüşvetin adeta dolarla ölçüldüğü ortaya çıktı. Birçok tanık ve şüpheli ifadesinde rüşvet ücretlerinin dolar olarak belirlenmesi dikkat çekmişti. İşadamı Aziz İhsan Aktaş da CHP’li belediyelerde biriken alacaklarının tahsili için milyonlarca dolar ödediğini anlattı.


Kartal'a üç puan yetmedi

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Bodrum FK deplasmanından 3 puanla döndü. Siyah-beyazlılar, Samsunspor’un evinde Kayserispor’u son dakika golleriyle yenmesiyle birlikte ligi 4. bitirdi ve Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılma hakkını elde etti. Goller, Mustafa (2), Gedson ve Mario’dan (Pen) geldi.

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