Sadece 6 bin TL: Kartalkaya'da bunlar yapılsaydı ölümler önlenebilirdi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ihmaller gündeme oturdu. Uzmanlar, yangın güvenliği için gerekli sistemlerin toplam maliyetinin yalnızca 1 milyon TL olduğunu belirtti. Gecelik konaklama ücretinin 30 bin TL olduğu otelde, oda başına yüzde 20'lik bir yatırımla bu trajedinin önlenebileceği vurgulandı.
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartalkaya Oteli’nde çıkan yangın, otellerdeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Uzmanlara göre, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına karşı gerekli tedbirlerin toplam maliyeti, otelin 161 odası için sadece 1 milyon TL civarındaydı.
Bu da oda başına yaklaşık 6 bin TL’ye denk geliyor.
Otelin gecelik konaklama ücretinin ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bir odanın bir gecelik gelirinin sadece yüzde 20’siyle bu felaketin önlenebileceği ifade ediliyor.
Yangın güvenlik sistemleri oldukça düşük maliyetli
Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’nin (TMMOB) değerlendirmelerine göre, otellerde kullanılabilecek yangın güvenlik sistemleri oldukça erişilebilir maliyetlere sahip:
Yangın tüpleri: 12 kiloluk bir tüpün fiyatı en fazla 1.200 TL.
Yangın algılama sistemleri: 50 odalı bir otel için toplam maliyet 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. Daha büyük otellerde bu rakam 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Yağmurlama sistemleri (sprinkler): Metrekare başına 300-600 TL arasında bir maliyeti var. Küçük otellerde toplam 75 bin TL, büyük otellerde ise 150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Yangın merdivenleri: 2025 yılı itibarıyla metrekare başına maliyet 4 bin 500 TL civarında.
Bu düşük maliyetler, otel işletmeleri için büyük bir yük oluşturmazken, alınmayan önlemlerin sonuçları ise son derece ağır olabiliyor.
Güvenlik önlemleri hayat kurtarabilirdi
Grand Kartalkaya Oteli’nde yangın güvenliği sistemlerinin eksik olduğu, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ise yeterince yaygın bir şekilde kurulmadığı ortaya çıktı.
Uzmanlar, etkin bir yangın algılama ve uyarı sisteminin, otel misafirlerini zamanında tahliye ederek facianın önlenmesini sağlayabileceğini belirtti.
Küçük bir maliyet büyük bir felaketi önleyebilirdi
Yangın tespit ve söndürme sistemlerinin toplam maliyeti, otelin bir günlük gelirinden bile düşük.
Buna rağmen, güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu meydana gelen bu trajedi, ihmallerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.