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Şaibenin ses kaydı

Şaibenin ses kaydı

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ekonomide kaos planları tutmadı

CHP Lideri Özel, Hazine Bakanı Şimşek'in istifa etmek istediği yalanına sarılırken, özellikle hafta sonu sosyal medyada, "Dolar 50 lira olacak, borsa çökecek" şeklindeki algı çabaları işe yaramadı. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle kaos planı boşa çıktı. Borsa dün günü yüzde 2,82 yükselişle tamamladı. Dolar ve avro yatay seyretti. Risk primi ise 317 baz puana geriledi.

150 az Fahrettin abi 250 yapalım

CHP’nin 8 Ekim 2023’teki İstanbul Kongresi’nde Ekrem İmamoğlu’nun adayı Özgür Çelik’e oy verilmesi için yapılan rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak’ın kendilerine teklif ettiği 150 bin lirayı reddediyor. 250 bin lira istenen Çırak “Gerekeni yaptım” diyor.

Gözümüzü 2026'ya çevirdik

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı iki maçta da 3’er golle yenerek tarihinde ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı gösteren A Milli Futbol Takımımız, gözünü 2026 FIFA Dünya Kupası’na çevirdi. Türkiye; Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya’nın yer aldığı eleme grubunu lider bitirip, Amerika kıtasındaki finallere gitmenin hayallerini kurmaya başladı.

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