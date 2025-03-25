Şaibenin ses kaydı

150 az Fahrettin abi 250 yapalım

CHP’nin 8 Ekim 2023’teki İstanbul Kongresi’nde Ekrem İmamoğlu’nun adayı Özgür Çelik’e oy verilmesi için yapılan rüşvet pazarlığının ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak’ın kendilerine teklif ettiği 150 bin lirayı reddediyor. 250 bin lira istenen Çırak “Gerekeni yaptım” diyor.