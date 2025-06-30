Sakarya'da acı üstüne acı: Tarlası kül oldu, kazada yakınını kaybetti

"Tarlamızda da büyük kayıp var"





Bulut, "Tarlamızda buğday, domates vardı. Kaybım çok. Yaklaşık 100-150 bin TL civarında bir kaybım var. Şu anda yangın gözetim altında, yangın çok şükür dün sabah yarım saat yağan yağmur ile birlikte söndü. Yağmurun yağması ile birlikte yangın önlemiş oldu. Allah razı olsun ekiplerimiz de yoğun çaba harcadılar ama yangın çok büyüktü. Çok geniş alana yayılmıştı" diye konuştu.