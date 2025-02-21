Samsun'da 81 yaşındaki İsmet Amca TSK'ya 100 bin TL bağış yaptı: KAAN projesinden etkilendi

'TSK Türkiye'nin tapusudur'

Bağış yaptığında kendisini huzurlu hissettiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: "Çevremizde bazı yerlere bağış yaptım ama bana öyle geliyor ki bana en çok huzur veren, beni en çok rahatlatan bağışım Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığım bağıştır. Allah nasip ederse ömrüm oldukça bu bağışlara devam etmeyi düşünüyorum. Bir yerde bulunurken birtakım gücünüz olması lazım. Bugünkü dünya öyle. Bu gücü elde bulundurmak için sizin bir silahlı kuvvetleriniz olması lazım. Silahlı kuvvetlerimiz nedir? Türkiye'nin tapusudur. Eğer silahlı kuvvetlerimiz olmazsa bu vatan elimizden gider. O yüzden bu vatana sahip olduğumuz için bu vatanın evladı olduğumuz için gerekirse canımızı vereceğimiz bir vatan olduğu için ve buna sahip çıkmak adına Silahlı Kuvvetlerimize yardım etmeyi düşünüyorum. Bu yardımdan sonra da en büyük huzuru duyuyorum."