Valimiz tarafından, belediyeler ve ilgili kamu kuruluşlarına kuduz vakalarına karşı aşılama çalışmalarının il genelinde bütün sokak hayvanlarını kapsayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması ve rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması talimatı verilmiş, ayrıca sokak hayvanları ile ilgili yapılacak bütün çalışmaların mevzuata uygun olarak ve hayvan haklarını ön planda tutan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi istenilmiştir. Sokak hayvanları ve kuduz vakaları ile ilgili bütün gelişmeler ve alınması gereken tedbirler ilgili tüm kuruluşlarla birlikte Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."