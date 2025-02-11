Şanlıurfa'da kuduz alarmı: Kadının burnunu kopardı

Bir diğer köy sakini Adnan Akşimşek ise olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "Köpek önce komşu köyde bir kadına saldırdı, sonra bizim köye geldi ve bir çocuğu başından yaraladı. Daha sonra başka bir çocuğa daha saldırarak onu da ısırdı. Yetkililer kuduz olan köpeğin temas ettiği diğer hayvanları alıp götürdü ancak bölgede hâlâ başıboş köpekler var. Bizler köy halkı olarak bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz" diye konuştu.