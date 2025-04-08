Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da sulama kanalında korkunç olay: Kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında korkunç olay: Kadın cesedi bulundu

21:568/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Şanlıurfa
#Sulakama kanalı
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Spor canlı izle: Bayern Münih Inter maçı TRT Spor şifresiz canlı yayını izle