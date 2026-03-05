Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sapkınların savaşı

Sapkınların savaşı

04:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İnşaat: 12 çeyrektir büyümenin lokomotifi

Deprem sonrası konut seferberliği, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarıyla son 12 çeyrektir büyümeye kesintisiz katkı veren inşaat sektörü, 2025’te yüzde 10,8’lik üretim artışıyla ekonominin taşıyıcı gücü oldu. Yaklaşık 200 alt sektörü besleyen çarpan etkisi istihdama da yansırken, 2026’da ivmenin devamı finansmana erişim ve maliyet koşullarına bağlı görünüyor.

Sapkınların savaşı: ABD ‘Armageddon’, İsrail ‘Amalek’ diyerek saldırıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ı Tevrat’taki düşmanları “Amalek”e benzetip intikam aldıklarını açıklamıştı. ABD’li komutanların da askerlerini motive etmek için İran ile savaşı, kıyamet savaşı olarak anılan Armageddon’a benzettiği ortaya çıktı. ABD medyasına göre 30’dan fazla askeri üste 100’den fazla asker bu “Evanjelik” propagandadan şikayetçi oldu.

Kupada yüzü güldü

Ligde iki haftadır puan kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Gaziantep FK deplasmanında teselli buldu. C Grubu son hafta mücadelesini Musaba, Cherif, Nene ve Brown'ın golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?