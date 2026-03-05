Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İnşaat: 12 çeyrektir büyümenin lokomotifi
Deprem sonrası konut seferberliği, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarıyla son 12 çeyrektir büyümeye kesintisiz katkı veren inşaat sektörü, 2025’te yüzde 10,8’lik üretim artışıyla ekonominin taşıyıcı gücü oldu. Yaklaşık 200 alt sektörü besleyen çarpan etkisi istihdama da yansırken, 2026’da ivmenin devamı finansmana erişim ve maliyet koşullarına bağlı görünüyor.
Sapkınların savaşı: ABD ‘Armageddon’, İsrail ‘Amalek’ diyerek saldırıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ı Tevrat’taki düşmanları “Amalek”e benzetip intikam aldıklarını açıklamıştı. ABD’li komutanların da askerlerini motive etmek için İran ile savaşı, kıyamet savaşı olarak anılan Armageddon’a benzettiği ortaya çıktı. ABD medyasına göre 30’dan fazla askeri üste 100’den fazla asker bu “Evanjelik” propagandadan şikayetçi oldu.
Kupada yüzü güldü
Ligde iki haftadır puan kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Gaziantep FK deplasmanında teselli buldu. C Grubu son hafta mücadelesini Musaba, Cherif, Nene ve Brown'ın golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldi.