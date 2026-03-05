Sapkınların savaşı: ABD ‘Armageddon’, İsrail ‘Amalek’ diyerek saldırıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ı Tevrat’taki düşmanları “Amalek”e benzetip intikam aldıklarını açıklamıştı. ABD’li komutanların da askerlerini motive etmek için İran ile savaşı, kıyamet savaşı olarak anılan Armageddon’a benzettiği ortaya çıktı. ABD medyasına göre 30’dan fazla askeri üste 100’den fazla asker bu “Evanjelik” propagandadan şikayetçi oldu.