Saraçhane'deki İBB binasında camları kırılan pencereler kapatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde atan bir gruba, polis müdahalede bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren olaylarda polisin müdahalesinden kaçmaya çalışan bir grup, İBB binasının kapısını kırıp içeri girdi.

1 /16 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup taşkınlık çıkardı.

2 /16 Polis ekiplerine yanıcı ve patlayıcı madde atan gruptakilere müdahale edildi.

3 /16 İBB BİNASININ KAPISINI KIRIP, İÇERİ GİRDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

4 /16 Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi.

5 /16 Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

6 /16 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti.

7 /16 Müdahaleden kaçan bir grup İBB binasının pencerelerinin camlarını kırıp içeriye girdi. Günün aydınlanmasıyla hasar da ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatıldı.

8 /16 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam, Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaran bir gruba polis müdahale etti.

9 /16 Olayların büyümesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile grubu dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi.

10 /16 Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi. Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

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