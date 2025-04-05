Sarı çiçeklerini açan kanolalar tarlaları renklendirdi

Özellikle fotoğraf çektirmek isteyenlerin tarlalara gittiğini dile getiren Arabacı, "Sarı çiçekler çok güzel bir görüntü oluşturdu. Şu an için bitkinin gelişimi çok güzel. Her yer sapsarı, çok güzel bir görsel. İnşallah verim de iyi olur ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır." diye konuştu.