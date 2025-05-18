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Sarıyer'de ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

19:1418/05/2025, Pazar
DHA
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Sarıyer'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın yanında bulunan tadilattaki boş binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Emirgan Mahallesi Ata Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap binada çıktı. 

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen tadilattaki 2 katlı boş binaya sıçradı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmalarının ardından yangını söndürdü.

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (

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