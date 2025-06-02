Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu tahliye edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları yapılırken polis yangınla inceleme başlattı. Öte yandan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoför Özer Kılıç'ın poliste iki kaydı olduğu ortaya çıktı.







