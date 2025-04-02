Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sarıyer'de yangın: İki ev ve bir baraka kül oldu

Sarıyer'de yangın: İki ev ve bir baraka kül oldu

22:562/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Sarıyer'de Uskumruköy'de bir barakada başlayan yangın yan tarafındaki iki müstakil eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan kimse olmazken, yangından etkilenen yapılar kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi üzerinde bulunan bir barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 2 müstakil eve sıçradı. 

 Evlerde yaşayanlar dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

 Yangından etkilenen 3 yapı, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

#İstanbul
#Sarıyer
#Yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en zenginleri belli oldu: listede 32 Türk var