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Sarıyer'de yol çöktü

12:02 - 31/08/2024 Cumartesi
IHA

İstanbul Sarıyer'de yağışlardan dolayı yolda çökme yaşandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi.

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İddiaya göre, yağmur yağması sonucunda yol çöktü. 

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Derin çukur açılan yolda çatlama meydana geldi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye çalışanları geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken trafik tek şeritten devam etti.

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O esnada yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

#İstanbul
#Sarıyer
#Yol
#Çökme
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