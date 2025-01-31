Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Seçil Erzan’ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.
Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı.
Mahkeme, Seçil Erzan’ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi.
Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim şikayetçi olarak yer alıyor.
Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Tekrar ifade vermeyi gereksiz buldular
Muslera’nın avukatı, “Selçuk İnan Antep’te. İfadesine başvurulacaksa talimat yazılmasını istiyoruz. Muslera dün maçtaydı. Müvekkillerimizin bizce, tekrar dinlenmesine gerek yok. Müştekilerin tekrar ifade vermesi süreci uzatacak. Her celsede zaten yeni tanıklar oluyor, o yüzden vazgeçilsin. Bankadan yazı bekliyorduk, geldi. 500 bin dolar üzerindeki paraların ne için çekildiği bilinmiyor. Banka kusurlu görünüyor” diye konuştu.
'Sanıklardan şikayetçiyiz'
Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı'nın avukatı ise, “Birleşen dosya yönünden dosyaya eklenen yeni sanıklardan şikayetçiyiz, katılma talebimiz vardır” dedi.
Avukatların çoğu genellikle sözlü olarak birleşen dosya bakımından tekrar ifade alınmasına gerek olmadığı görüşünü paylaştı.