Sel felaketi: Erzurum'u sağanak vurdu her yer sular altında kaldı

Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan, mahalle muhtarının ihbarının ardından köye geldiklerini belirterek, "Geldiğimizde durumun çok daha vahim olduğunu gördük. Derede ıslah çalışmamıza rağmen evlerinin boyunu aşacak şekilde su baskını yaşanmış. Vatandaşlarımızın evlerini acil olarak tahliye ediyoruz. Elimizden geleni devlet olarak yaparak halkımızın mağduriyetini gidermek için buradayız" dedi.