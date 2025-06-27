Sıcaktan bunalanlar damacana ile serinlemeye çalıştı

"Sıcaktan bunaldık"

Taksim meydanında kestane ve mısır satan Arif Vural, "Sıcaktan bunaldık. Bir yandan kestanenin bir yandan mısırın sıcaklığı var. Hava çok sıcak, bunaltıcı bir hava var. Ne yapalım ekmek parası, çalışıyoruz. İşler biraz durgun. Yine de ekmeğimizi bekliyoruz. Suyla serinliyoruz" dedi.