Şikâyetini geri çeken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den yeni açıklama: Kimse beni dinlemedi

"Zaten alacak olduğumuz paraydı"

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında şikâyetini geri çekmesi için 100 milyon lira aldığı iddialarına yanıt veren Şükriye Aci, “Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için bu miktar söyleniyor. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum” dedi.