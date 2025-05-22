Şikâyetini geri çeken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den yeni açıklama: Kimse beni dinlemedi

Eşinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve oğlunu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkındaki şikâyetinden vazgeçen Şükriye Aci, kayınbabası Özer Aci’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Kamuoyunda yankı uyandıran olayda Şükriye Aci, "Tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum" diyerek dava sürecini anlattı.
İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran Eylem Tok hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.
"Oğlumun kanını sattı"
Şükriye Aci’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız karşılanmıştır” ifadelerinin yer alması dikkati çekerken, Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı" dedi.
Eşinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikâyetinden vazgeçen Şükriye Aci, kayınbabası Özer Aci’nin kendisine yönelik ifadelerine karşı yeni bir açıklama yaptı.
"Lince ve iftiraya maruz kalıyorum”
Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkında yapılan yorumlarla ilgili yasal yollara başvuracağını duyuran Şükriye Aci, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim” ifadelerini kullanırken, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Şükriye Aci, “Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.
"Zaten alacak olduğumuz paraydı"
Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında şikâyetini geri çekmesi için 100 milyon lira aldığı iddialarına yanıt veren Şükriye Aci, “Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için bu miktar söyleniyor. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum” dedi.
"Davanın düşmeyeceğini biliyorum"
Şükriye Aci, sözlerini şöyle tamamladı:
“Davanın da düşmeyeceğini zaten bilerek, kamu davasının devamının bilincinde olarak, hem eşimin ailesi tarafından hem de psikolojik anlamda bu konu itibarıyla yıpranmış olduğum için davadan bu şekilde çekilme kararı aldım. Ama kesinlikle bahsedildiği gibi bir durum yok”