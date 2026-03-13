Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı

Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı

00:0513/03/2026, Cuma
G: 12/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Şişli'de iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada seken kurşunlar, pide almak için sırada bekleyen kadına isabet etti. Vücuduna üç kurşun isabet eden kadın ağır yaralanırken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı kavga yaşandı.

Bu sırada pide almak için sırada bekleyen bir kadın, seken 3 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Kadın yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 

Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#Şişli
#Pide
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan Bayram namazı saat kaçta? 2026 tüm illerin bayram namazı vakitleri