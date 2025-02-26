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SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti

SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti

15:0826/02/2025, Çarşamba
IHA
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Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Fethiye'de düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde gerçekleştirdiği prova uçuşuyla nefesleri kesti.

Vefatının 111'inci yılında isminin verildiği ilçede anılacak olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi 27 Şubat Perşembe günü yapılacak gösteri uçuşu öncesinde Fethiye semalarında prova yaptı.

Muhteşem manevralarıyla izleyenleri etkileyen SOLOTÜRK'ün prova uçuşu, sahil bandında toplanan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Uçağın havada sergilediği cesur ve etkileyici hareketler izleyenleri etkilerken, bazı anlarda seyirciler heyecandan nefeslerini tuttu.

Yarın gerçekleşecek resmi gösteri uçuşu öncesinde büyük beğeni toplayan SOLOTÜRK ekibi, Fethiye semalarında unutulmaz bir şova imza atmaya hazırlanıyor.

#SOLOTÜRK
#Fethiye
#Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey

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