SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti

Vefatının 111'inci yılında isminin verildiği ilçede anılacak olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi 27 Şubat Perşembe günü yapılacak gösteri uçuşu öncesinde Fethiye semalarında prova yaptı.