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Sosyetenin uğrak yeri Bebek Otel'in bir kısmı kaçak çıktı: Belediye bakanlığın uyarısını yok saydı

Sosyetenin uğrak yeri Bebek Otel'in bir kısmı kaçak çıktı: Belediye bakanlığın uyarısını yok saydı

08:2511/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz şubat ayından itibaren İstanbul Boğazı'ndaki denetimlerini sıklaştırdı. Boğazda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün denetimlerinde 106 tane yapı kaçak çıktı. Bunların içinde en dikkat çeken ise Bebek Otel. Bakanlık sahil hattındaki kaçakları tespit edince belediyeye yazı gönderdi veu kaçak yapıların temizlenmesini istedi. Tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü önce tepkisiz kaldı. Hiçbir somut adım atmadı.

Geçtiğimiz şubat ayında bakanlık gelen ihbarlar üzerine İstanbul'da Boğaz Hattı'nda saha denetimlerine başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün denetimlerinde 106 tane yapı kaçak çıktı.


Bakanlık sahil hattındaki kaçakları tespit edince belediyeye yazıları gönderdi. Bu kaçak yapıların temizlenmesini istedi. Tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü tepkisiz kaldı. Hiçbir somut adım atmadı. Sabah'ın haberine göre artık bu kararın uygulanması bekleniyor.

Kaçak eklentisi bulunan yapılardanen dikkat çekeni ise sosyetenin uğrak mekânı Bebek Otel.


Otelin ön tarafında 300 kişinin oturduğu iskele kısmındaki teras kaçak yapılmış. Otelde plana aykırı şekilde bazı odalar da birleştirildi.


Kaçak yapılarla ilgili belediyeden çıkan encümen kararına göre Bebek Otel ya kendisi kaçak yapılaşma aykırılıklarını giderecek ya da ekipler yıkacak.

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