Soykırım altında dördüncü bayram

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Devlet teşvik özel sektör iyi maaş versin
İTOSAM, tecrübeli işçileri en az maliyetle istihdam etme anlayışının gençleri çalışmaktan uzaklaştırdığını raporladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gençlerin istihdamını sağlamak için vergi indirimi, maaş desteği ve prim muafiyeti gibi teşvikler artırılabilir” dedi.
Açlık, susuzluk, katliam ve sürgün
Gazze’de 2,3 milyon Filistinli, 4’üncü bayramına açlık, susuzluk ve sürgünle bitmeyen bir soykırım döngüsünde giriyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda terör devleti 935’i yeni doğan 50 bin çocuğu öldürdü veya yaraladı. Son üç ayda tek bir yardım kamyonunun dahi girmediği kıyı şeridinde Filistinliler, İsrail’in yardım kılıfında kurduğu tuzaklarda can veriyor.
Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk
Süper Lig’de 3’te 3 yaparak 5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, hedef yükseltti. 30 yaşındaki başarılı stoper, "Son 3 sezonda birçok rekor kırdık. 5 sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz" diye konuştu.