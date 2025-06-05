Soykırım altında dördüncü bayram

Açlık, susuzluk, katliam ve sürgün

Gazze’de 2,3 milyon Filistinli, 4’üncü bayramına açlık, susuzluk ve sürgünle bitmeyen bir soykırım döngüsünde giriyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda terör devleti 935’i yeni doğan 50 bin çocuğu öldürdü veya yaraladı. Son üç ayda tek bir yardım kamyonunun dahi girmediği kıyı şeridinde Filistinliler, İsrail’in yardım kılıfında kurduğu tuzaklarda can veriyor.