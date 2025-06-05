Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Soykırım altında dördüncü bayram

Soykırım altında dördüncü bayram

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Devlet teşvik özel sektör iyi maaş versin

İTOSAM, tecrübeli işçileri en az maliyetle istihdam etme anlayışının gençleri çalışmaktan uzaklaştırdığını raporladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gençlerin istihdamını sağlamak için vergi indirimi, maaş desteği ve prim muafiyeti gibi teşvikler artırılabilir” dedi.

Açlık, susuzluk, katliam ve sürgün

Gazze’de 2,3 milyon Filistinli, 4’üncü bayramına açlık, susuzluk ve sürgünle bitmeyen bir soykırım döngüsünde giriyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda terör devleti 935’i yeni doğan 50 bin çocuğu öldürdü veya yaraladı. Son üç ayda tek bir yardım kamyonunun dahi girmediği kıyı şeridinde Filistinliler, İsrail’in yardım kılıfında kurduğu tuzaklarda can veriyor.

Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk

Süper Lig’de 3’te 3 yaparak 5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, hedef yükseltti. 30 yaşındaki başarılı stoper, "Son 3 sezonda birçok rekor kırdık. 5 sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz" diye konuştu.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü mesajları 2025: En güzel anlamlı, dualı, özel ve resimli arefe günü mesajları sözleri