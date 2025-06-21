Sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

Durumu fark eden çevredekiler, Beşir Nasır'ı sudan çıkarmayı başardı. Ancak Feryat Nasır ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Beşir Nasır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.