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Sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

Sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılıp kayboldu

23:5821/06/2025, Cumartesi
G: 22/06/2025, Pazar
DHA
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Adana'da sulama kanalına düşürdüğü bisikletini almak isterken akıntıya kapılan Suriye uyruklu Feryat Nasır (11) kayboldu. Kardeşini kurtarmak isteyen ağabeyi Beşir Nasır (13) ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Suriye uyruklu Feryat Nasır, Sümbül Caddesi'nde oyun oynarken suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına girdi. Kardeşinin suda çırpındığını gören ağabeyi Beşir Nasır da arkasından suya atladı. 

Durumu fark eden çevredekiler, Beşir Nasır'ı sudan çıkarmayı başardı. Ancak Feryat Nasır ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Beşir Nasır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaybolan küçük çocuğu bulmak için sulama kanalında arama çalışması yaptı. Ancak hava kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Adana
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