Sultanbeyli'de beş katlı binada yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı

Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.