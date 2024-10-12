Sultangazi'de iki İETT otobüsü çarpıştı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

'Bu ilk kaza değil burada'

Murat Daşdemir, "Okul için üst geçit yapılıyor. Normalde bu yolun kapalı olması gerekirken açık. Bu ilk kaza değil burada. Yüklenici firma burada önlemini almak zorunda. Hem o yönden hem bu yönden araçlar gelince burada kaza oluyor. Gencecik bir çocuk yaralandı. Ciddi bir durumu yok ama ölebilirdi. Plastik duba koyulmuş, rüzgardan gidiyor duba. Beton bariyer koy, en azında yolun kapalı olduğunu bilsin sürücüler. 2 otobüs kaza yaptı. Hiçbir uyarı levhası yok, büyük bir hata var burada. Bu yolda yapılan çalışmayı denetleyen yok mu. Bu yolda çalışma başladığından beri bu 4. kaza. Ben otobüsün arkasındaydım, aracımı hem kenara çekip yardıma koştum" diye konuştu.