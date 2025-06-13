Sultangazi'de kıraathanede cinayet: 2 şüpheli gözaltına alındı

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde işlediği suçu itiraf eden Emrah M. "Cezaevinden yaklaşık 1 yıl önce çıkmıştım. Metin Çeken benim çok eski arkadaşımdı. Olay günü onun yanına sohbet etmek için gittim. Ofisinde bulunan silahlara bakıp inceliyorduk. Silahlardan birini doldur boşalt yaparken içinde kalan mermi bir anda patladı. Arkadaşım kalbinden vurulduğunu görünce panikledim ve oradan kaçtım. Kazayla oldu." dedi. Öte yandan olay yerindeki silahları saklarken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan Volkan K. ise olay sırasında paniklediğini polis gelmeden silahları yakındaki çöpe attığını söylediği öğrenildi.