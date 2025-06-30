Sürücülerin yeni kabusu: Bahçelievler'de seyir halinde motorunda yangın çıkan otomobil küle döndü

Otomobil sürücüsü Ümit Kartal, “Olay bir anda oldu. Aracımla seyir halindeyken motor kısmında bir ses duydum, aracı sağa çektim. Evcil hayvanım korkmasın diye onu bagaja koydum. Sonrasında kaputtan çıkan alevleri görünce apar topar bagajdan yangın söndürme tüpünü aldım. Bu şekilde müdahale ettik. Duran arabalar yardıma koştu. Her şey 10 dakika içerisinde olup bitti. Arabada herhangi bir problem yok. Bakımlarını zamanında yaptırdım. Birdenbire oldu. Nazar çıktı diyelim. Bize bir şey olmadı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir anda 15 kişi yangına müdahale etti ama kurtaramadık. Arıza tespiti yapacak bir hal yok araçta. Ekipler de hızlı bir şekilde geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 milyol lira bir zararımız var.'' dedi.































