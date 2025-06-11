Tatile geldiği Şarköy'de yürüyüşte kayboldu, 13 saat sonra bulundu

İhbarla bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD'dan çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı. Dronların da kullanıldığı aramada, Osman Bekmezci, yürüyüşe çıktığı yerden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kızılcaterzi köyü Güventur mevkisindeki arazide, kaybolduktan 13 saat sonra saat 18.00 sıralarında bitkin halde bulundu.