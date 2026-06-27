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Alevler ekili tarlaları yuttu: 750 dönüm tarım arazisi zarar gördü, 20 konteyner ev zarar gördü

Alevler ekili tarlaları yuttu: 750 dönüm tarım arazisi zarar gördü, 20 konteyner ev zarar gördü

19:2927/06/2026, Cumartesi
AA
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü. Yangında, 500 dönüm biçilmemiş buğday ve hasat edilmemiş 250 dönüm kanola ile tarım arazisinde bulunan 20 konteyner ev zarar gördü.

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarlalara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti.



Yangın söndürme çalışmalarına çiftçiler traktörlerle, Marmaraereğlisi Belediye ekipleri de iş makineleriyle katıldı.



Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangında, 500 dönüm biçilmemiş buğday ve hasat edilmemiş 250 dönüm kanola ile tarım arazisinde bulunan 20 konteyner ev zarar gördü.



#Tekirdağ
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