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Geceyi sarsan patlama: Tekirdağ'da apartmanın altıncı katında meydana gelen patlamada bir kişi öldü

Geceyi sarsan patlama: Tekirdağ'da apartmanın altıncı katında meydana gelen patlamada bir kişi öldü

00:174/07/2026, Cumartesi
AA
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir binanın altıncı katında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

#Tekirdağ
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