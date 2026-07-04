Çerkezköy Otogarı’nda sağlıksız şartlarda taşınan kırmızı etlere el konuldu

Bunun üzerine Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İlgili kurum tarafından yapılan kontrollerin ardından sağlıksız şartlarda taşındığı belirlenen kırmızı etlere el konuldu. Mevzuat kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanırken, ürünleri taşıyan yolcu firması hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.