TCG Anadolu’dan havalanan yerli İHA Bayraktar TB3 Akdeniz’de gücünü gösterdi

Hava gücü de tatbikatta

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı ve 1 nakliye uçağı tatbikatta görev yapıyor. Ayrıca 1 Sahil Güvenlik gemisi, 9 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter de görevde.