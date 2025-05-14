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TCG Anadolu’dan havalanan yerli İHA Bayraktar TB3 Akdeniz’de gücünü gösterdi

TCG Anadolu’dan havalanan yerli İHA Bayraktar TB3 Akdeniz’de gücünü gösterdi

11:5114/05/2025, Çarşamba
DHA
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’de sürdürdüğü “Deniz Kurdu 2/2025” tatbikatında bir ilk yaşandı. TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB3 İHA, ilk kez bir tatbikat görevine katıldı. Yerli ve millî savunma sanayiinin gözdelerinden TB3, sahada gücünü gösterdi.

Akdeniz'de büyük tatbikat

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan “Deniz Kurdu 2/2025” tatbikatı, 6-17 Mayıs tarihleri arasında deniz, hava ve kara unsurlarının katılımıyla Akdeniz açıklarında sürdürülüyor. Tatbikatta, farklı kuvvet komutanlıkları da ortak görevler icra ediyor.

Amaç: müşterek harekât kabiliyeti

Tatbikatın ana hedefleri arasında tehdit ortamında Deniz Kuvvetleri birliklerinin muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışma kabiliyetini artırmak yer alıyor.

104 gemi, 52 hava unsuru sahada

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi, 2 su altı savunma timi ve kıyı birlikleri katılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise 4 genel maksat helikopteri ve 1 Chinook helikopteriyle destek veriyor.

Hava gücü de tatbikatta

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı ve 1 nakliye uçağı tatbikatta görev yapıyor. Ayrıca 1 Sahil Güvenlik gemisi, 9 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter de görevde.

Bayraktar TB3 tatbikatta görev aldı

Baykar tarafından geliştirilen ve kısa süre önce test uçuşlarını başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikat görevinde kullanıldı. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinden havalanan TB3, harekât sahasında aktif görev üstlendi.

Atmaca tatbikatta ilk kez sahada

İlk test atışı 2019 yılında gerçekleştirilen yerli yapım Atmaca füzesi, envantere alınmasının ardından ilk kez bu tatbikatta kullanılacak. Atmaca, gemisavar füze kategorisinde millî gücün simgesi olarak dikkat çekiyor.

Seçkin gözlemciler TCG Anadolu'da

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştiriliyor. Etkinliği, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yakından takip etti.

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