Tekirdağ'daki deprem öncü deprem mi? Deprem uzmanı uyardı: 'Önümüzdeki 5-6 saat...'

"BİRKAÇ SAAT DIŞARIDA VAKİT GEÇİRİLEBİLİR"





"Bir büyük artçı gelir mi gelmez mi belli değil. Olasılık dahilinde." diyen Taymaz ayrıca "Hava güzel, birkaç saat dışarıda geçirilebilir. Risk görüyorlarsa bir süre binalarından uzak durmalarında fayda var. Sebebi de şu; 23 Nisan depremi de böyle bir küçük depremle arkasından büyük depremi tetiklemesiyle oluştu. " uyarısında bulundu.