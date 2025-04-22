TEMU kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı'ndan "Temu" açıklaması

Pek çok kullanıcısı bulunan e-ticaret sitesinin kapanıp kapanmayacağını araştırılırken söz konusu iddialara Bakanlık yanıt verdi. Mynet'in haberine göre; Temu'nun satışlarıyla ilgili herhangi bir inceleme ya da yasaklama söz konusu değil.