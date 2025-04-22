TEMU kapatılacak mı? Ticaret Bakanlığı'ndan "Temu" açıklaması

TEMU isimli e-ticaret platformuna erişim engeli geleceği iddiaları bir süredir gündemde yer alıyordu. Türkiye pazarında aktif olan yurt dışı merkezli firmalara dair Bakanlık kararıyla yeni yükümlülük getirilmiş, yeni yönetmelikle birlikte yurt dışı kaynaklı satış yapan firmaların Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda ucuz satışlarıyla ön plana çıkan markanın ülkemize temsilci atamadığı ve dolayısıyla kapatılacağı iddia edildi. Ticaret Bakanlığı'ndan tüm bu iddialar üzerine açıklama geldi. İşte detaylar.
Kısa süre içerisinde son zamanların en çok konuşulan alışveriş platformu Temu'nun Türkiye'de temsilcilik açma düzenlemesine uymadığı ve bu nedenle kapatılacağı iddiaları bir süredir konuşuluyordu.
Pek çok kullanıcısı bulunan e-ticaret sitesinin kapanıp kapanmayacağını araştırılırken söz konusu iddialara Bakanlık yanıt verdi. Mynet'in haberine göre; Temu'nun satışlarıyla ilgili herhangi bir inceleme ya da yasaklama söz konusu değil.
İddialara yanıt veren Bakanlıktan "Bakanlığın gündeminde TEMU ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil" yanıtı geldi.