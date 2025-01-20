Terör örgütü 'tiyatro oyuncusu' demişti: Cuma Halil İbrahim'in eli silahlı fotoğrafları ortaya çıktı

Algı operasyonu başladı

Terör örgütüne ait medya kuruluşları, ölen terörist üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişerek, Cuma Halil İbrahim'i 'tiyatro sanatçısı' olarak lanse etti. Bu şekilde örgüt medyası, düzenli olarak yaptığı 'Türkiye sivilleri katlediyor' algısını yeniden başlattı.