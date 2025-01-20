Terör örgütü 'tiyatro oyuncusu' demişti: Cuma Halil İbrahim'in eli silahlı fotoğrafları ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/YPG'nin sosyal medyada yürüttüğü bir algı daha çöktü. Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen bir teröristi 'tiyatro sanatçısı' olarak lanse etse de gerçek ortaya çıktı.
TSK'dan nokta operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, 18 Ocak günü Suriye'nin 60 kilometre derinliğinde yer alan Tışrin Barajı'nda terör örgütünü hedef aldı. Suriye Ordusu ile PKK/YPG'li teröristler arasındaki en şiddetli çatışmaların yaşandığı söz konusu bölgeye giden PKK/YPG terör örgütüne ait bir konvoy, havadan vuruldu. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist yaralandı.
Operasyonda ağır yaralanan teröristlerden Cuma Halil İbrahim, ertesi gün kaldırıldığı hastanede öldü.
Algı operasyonu başladı
Terör örgütüne ait medya kuruluşları, ölen terörist üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişerek, Cuma Halil İbrahim'i 'tiyatro sanatçısı' olarak lanse etti. Bu şekilde örgüt medyası, düzenli olarak yaptığı 'Türkiye sivilleri katlediyor' algısını yeniden başlattı.
'Tiyatro oyuncusunun' silahlı pozları
PKK/YPG'li teröristler 2 gün boyunca sosyal medya üzerinden Türkiye'nin sivilleri vurduğu propagandasını yaparken, teröristlerin gizledikleri gerçek ortaya çıktı. 'Bave Teyar' kod adlı Cuma Halil İbrahim'in, eli silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.
Paylaşılan bir başka fotoğrafta ise Bave Teyar'ın, YPG'li bir teröristin cenazesine katılığı görülüyor.
Cuma Halil İbrahim, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda da rengini açıkça belli ediyor.
Etkisiz hale getirilen teröristin elinde silah görülüyor.
'Bave Teyar' kod adlı Cuma Halil İbrahim, örgüte ait telsizle poz veriyor.
Diyarbakır Barosu'ndan teröriste destek
Diyarbakır Barosu da teröristin öldüğü gün yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG'nin yürüttüğü karalama kampanyasına destek verdi.