Terörsüz Türkiye şaha kalkacak

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Artan kalemleri petrol dengeler
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Buna göre, enflasyon tahminleri 2025'te %24, 2026'da %12 ve 2027'de %8 olarak korundu. Yıl sonu gıda enflasyonu beklentisi ise %24,5'ten %26,5'e çıkarıldı. Karahan, son yaşanan zirai don hadisesinin gıda enflasyonu üzerindeki baskıları artırabileceğini ancak petrolde görülen düşüşün fiyatları dengeleyeceğini ifade etti.
En önemli mirasımız Terörsüz Türkiye
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye’nin ülkemizi şaha kaldıracağını belirterek “Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras Terörsüz Türkiye olacak. Şehit cenazelerinde hissettiğim tarifsiz acıların, yüreklerimizi dağlayan terör eylemlerinin gölgesinde, bugün bu başarıyı görmek benim için tarifsiz bir gurur kaynağı” diye konuştu.
Yenikapı'da 5 yıldızlı şölen
Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, kupasını pazar günü Yenikapı’da alacak. Muhteşem bir şov ve konser etkinliği planlayan sarıkırmızılı kulüp, 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını taraftarıyla birlikte kutlayacak.