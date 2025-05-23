Terörsüz Türkiye şaha kalkacak

Artan kalemleri petrol dengeler

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Buna göre, enflasyon tahminleri 2025'te %24, 2026'da %12 ve 2027'de %8 olarak korundu. Yıl sonu gıda enflasyonu beklentisi ise %24,5'ten %26,5'e çıkarıldı. Karahan, son yaşanan zirai don hadisesinin gıda enflasyonu üzerindeki baskıları artırabileceğini ancak petrolde görülen düşüşün fiyatları dengeleyeceğini ifade etti.