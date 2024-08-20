TSK'nın eğitimli köpekleri için tasarlanan sistem 'Parka' ile test edildi

ÖZEL TESTLERLE SEÇİLİYORLAR





Eğitimleri titizlikle sürdürülen arama köpeklerinin, deprem kuşağında yer alan Türkiye için önemine dikkati çeken Veteriner Yüzbaşı Serkan Özgen, "Deprem kuşağında olan ve bu konuda acı tecrübeler yaşamış olan ülkemizde arama köpeklerinin kullanımı hayati önem arz etmektedir. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda da doğal afetlerde kullanılmak üzere arama köpekleri yetiştirilerek ilgili birliklere sevk edilmektedir. Arama köpeği olarak eğitilecek yavru köpekler, en iyi ırk özelliklerini gösteren damızlık köpeklerden bilimsel metot ve veriler doğrultusunda üstün özelliklere sahip yavruların üretimi yapılmaktadır. Elde edilen yavru köpeklerin sağlıklı ve güçlü askeri köpek olmalarını temin etmek maksadıyla gelişimleri periyodik olarak takip edilmekte, doğal ve yapay materyaller ile özel hazırlanmış parkurlarda sosyalizasyon eğitimine tabi tutulmakta, çevre koşullarına alışması, özgüven kazanması sağlanmaktadır. Arama köpekleri, hareketliliği yüksek, ses ve yükseklik korkusu olmayan, cana yakın mizaçlı yavru köpekler arasından özel testler ile seçilmektedir. Arama köpekleri, güç, cesaret, çeviklik ve insan sevgileri ile ön plana çıkmakta olup, arama kurtarma faaliyetleri esnasında karşılaşabileceği zorlu engelleri geçmek üzere ortalama 2 yıl süreli özel bir eğitim alır. Eğitim süreci içerisinde farklı eğitim alanlarında eğitimlere tabi tutulmakta ve kondisyonları geliştirilmektedir" diye konuştu.